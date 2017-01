Pub

Uma cerimónia pública de homenagem a Carrie Fisher e Debbie Reynolds vai ter Meryl Streep como principal oradora. A data da sua realização e o local estão por anunciar, mas o TMZ adianta que o tributo contará também com a participação do elenco de Star Wars.

Streep e Reynolds eram amigas de longa data. Em 2015, foi ela a escolhida pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas norte-americana para entregar a Reynolds o Prémio Jean Hersholt pelas suas atividades humanitárias.

Além disso, Meryl Streep interpretou uma versão ficcionada de Carrie Fisher em Recordações de Hollywood, filme de Mike Nichols de 1990 no qual Shirley MacLaine vestiu a pele de Debbie. Esta longa-metragem teve argumento de Carrie.

O evento incluirá, ainda, a exposição de peças do guarda-roupa das duas estrelas em vários filmes.

Debbie Reynolds, protagonista do filme Serenata à Chuva, morreu aos 84 anos no passado dia 28 de dezembro, um dia depois da morte da filha, a também atriz Carrie Fisher. O funeral conjunto acontece esta quinta-feira e está limitado à família e aos amigos mais próximos.

Entretanto, a HBO anunciou a antecipação do documentário Bright Lights: Starring Debbie Reynolds and Carrie Fisher, que estava pensado para ser emitido na primavera, a propósito do Dia da Mãe. A morte de mãe e filha levou o canal norte-americano a antecipar a estreia para dia 7, sábado.