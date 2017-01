Pub

Um ano depois de ter gravado um vídeo a rapar o cabelo, por lhe ter sido diagnosticado um cancro da mama, Sofia Ribeiro, voltou ao local

Antes de dizer adeus a 2016 e receber 2017 de braços abertos, Sofia Ribeiro voltou à gruta junto ao mar onde rapou o cabelo, há precisamente um ano, depois de lhe ter sido diagnosticado um cancro da mama, que venceu no ano que acabou de terminar.

O momento, que foi gravado em vídeo e publicado no YouTube, tornou-se viral na altura e soma, até hoje, quase dois milhões de visualizações.

"Foi estranho. Emocionante, duro como este ano...Intenso... e ao mesmo tempo feliz. Muito feliz!

Há um ano quando deixava o meu cabelo aqui, com um bocadinho da minha alma... A incerteza era grande, os receios do tamanho destas rochas e os medos do desconhecido...esses, nem sei quantificar", escreveu no Facebook a atriz da TVI.

Sofia Ribeiro acrescentou ainda: "Os medos já são poucos e a certeza é apenas uma. Qualquer que seja o caminho. Eu, vou de braços no ar, brilho nos olhos e sorriso nos lábios", frisa.

