A fotografia serve para lembrar que os sintomas do cancro da mama podem ser diferentes de pessoa para pessoa e que estar alerta é fundamental

No Dia Mundial de Luta Contra o Cancro, a atriz Sofia Ribeiro quis usar a sua presença nas redes sociais para sensibilizar para doença, divulgando uma fotografia tirada em dezembro de 2015, antes de começar os tratamentos contra o cancro da mama.

Sofia Ribeiro soube que tinha cancro da mama no final de 2015, tendo começado os tratamentos na altura, numa luta contra a doença que partilhou com o público, através das redes sociais.

Este 4 de fevereiro usou novamente essa plataforma para falar da doença: "Conhece o teu corpo, faz os teus exames, fica atento aos sinais e procura um médico se sentires alguma alteração. Ter cancro não é uma escolha, prevenir é. Bora fazer a nossa parte?"

A fotografia serve para lembrar que os sintomas do cancro da mama podem ser diferentes de pessoa para pessoa, como lembra uma campanha que se tornou muito popular nos últimos anos e que usa limões para exemplificar sinais de alerta.

A atriz é uma dos 400 mil portugueses que já tiveram uma doença oncológica em Portugal e sobreviveram - muitos continuam, no entanto, em tratamentos. Se contabilizarmos aqueles que tiveram uma doença oncológica e que já estão livres de tratamentos há mais de cinco anos, estamos a falar de 200 mil, como disse o coordenador do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, Nuno Miranda, ao DN.