Pub

Um dos mais populares sites de humor no mundo, o 9GAG, publicou um artigo onde se dirige a Vasco Palmeirim como "o duplo" de Bruno Mars. Radialista já reagiu.

O 9GAG, um dos sites de entretenimento e humor mais conhecidos em todo o mundo, fez uma nova publicação em que denota as semelhanças físicas entre Vasco Palmeirim e Bruno Mars. "Encontrámos o duplo do Bruno Mars, Vasco Palmeirim", lê-se no título do artigo, com duas imagens, lado a lado, uma do radialista e apresentador do "The Voice Portugal" e outra do cantor norte-americano.

A brincadeira foi notada por Palmeirim, que partilhou o artigo na sua página do Facebook. "Auge de carreira também passa por vir parar ao 9GAG", escreveu o radialista.

Curiosamente, Palmeirim já tinha utilizado uma das músicas mais populares de Bruno Mars, "Uptown Funk", tema em parceria com Mark Ronson, para uma das suas famosas versões que apresenta nas manhãs da Comercial.

O site de humor em questão foi criado em 2008 e conta com uns impressionantes 33 milhões de seguidores só na plataforma do Facebook.