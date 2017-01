Pub

É ao som de "Dancing with Myself" e vestindo um sutiã de desporto que a tenista apresenta esta nova faceta

Ela salta, roda, desliza, ondula. É uma Serena Williams completamente diferente daquela que estamos habituados a ver nos courts de ténis. A tenista é o rosto de uma marca de lingerie, cuja nova campanha foi agora apresentada.

De sutiã desportivo e collants, Serena Williams acompanha o tema Dancing with Myself, na versão da banda The Donnas. Ritmo e energia não lhe faltam.

Serena Williams esteve hoje em Melbourne, Austrália, onde deu uma aula de dança num hotel. A tenista alertou, no âmbito desta campanha, que "às vezes estamos tão sérios que nos esquecemos de nos divertir" e admitiu que comete esse erro. "Sou tão disciplinada todos os dias com os treinos, mas quando danço trata-se se deixar-me ir", afirmou no Instagram.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.