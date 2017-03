Pub

Selena Gomez recusa falar sobre o namoro com The Weeknd, depois de uma muito mediática relação com Justin Bieber. A cantora quer distância dos holofotes: "Só espero que as pessoas me esqueçam"

Selena Gomez foi muito clara sobre o que os jornalistas e paparazzi podem esperar de si em relação ao recente namoro com The Weeknd: não haverá comentários. Em entrevista à Vogue, a cantora norte-americana confessou ter aprendido com o passado, nomeadamente com o tratamento que recebeu dos media durante a relação com Justin Bieber.

"Repare, eu adoro o que faço e estou consciente do quão sortuda sou. Mas como é que posso dizer isto sem que pareça estranho? Só espero que as pessoas me esqueçam", reiterou Gomez.

A cantora de 24 anos revelou ainda não ser ela quem gere a sua conta de Instagram, confessando que nem sequer sabe a palavra-chave. "Assim que me tornei a pessoa com mais seguidores no Instagram entrei em pânico. Foi algo que começou a consumir-me. Acorda e ia a dormir a pensar naquilo. Estava viciada", frisou.

Selena Gomez, ainda assim, contou que sempre foi "muito sincera com os fãs" e que por vezes diz "coisas que não deve". "Tenho que ser honesta com eles. Essa é uma grande parte da razão de estar onde estou", concluiu.

