Pub

O ministro russo dos Negócios Estrangeiros respondeu à atriz que alguma coisa se há de arranjar

A atriz Sarah Jessica Parker não costuma fazer comentários políticos nas redes sociais. No seu Instagram tem fotos de sapatos, comida, passeios... Mas ontem não resistiu a partilhar no Instagram um meme criado por James Michael Nichols (do The Huffington Post) com uma imagem sua ao computador e a legenda: "Não consigo deixar de me perguntar... será que o embaixador da Rússia se encontrou com toda a gente menos comigo?"

Referia-se às notícias de que durante a campanha para as presidenciais dos Estados Unidos, Jeff Sessions, atualmente Procurador-geral e então senador, se encontrou pelo menos duas vezes com o embaixador russo em Washington, Serguei Kisliak, contactos que omitiu nas audições de confirmação no cargo.

Sarah Jessica Parker estava só a dizer uma piada. Mas o ministro russo dos Negócios Estrangeiros achou que deveria responder à estrela de Sexo & a Cidade: "Se a Sarah Jessica Parker quer tão desesperadamente conhecer o Embaixador da Rússia, alguma coisa será possível. Sergey Ivanovich ficará feliz".