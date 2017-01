Sara Sampaio tira "selfie" ao lado de... um tubarão

Pub

De férias nas Ilhas Galápagos, Sara Sampaio aproveitou uma sessão de mergulho para tirar uma "selfie" ao lado de um tubarão.

Sara Sampaio continua a desfrutar de um período de férias na América do Sul. Depois de ter escolhido o México para a passagem de ano, onde esteve na companhia do namorado, o empresário Oliver Ripley, a manequim portuense esteve ainda no Peru e encontra-se de momento no Equador.

A modelo de 25 anos está nas Ilhas Galápagos e tem partilhado imagens das férias paradisíacas com os seus seguidores nas redes sociais. Na mais recente, enquanto se encontrava a praticar mergulho, Sara Sampaio tirou uma selfie debaixo de água... ao lado de um tubarão.

"Lição número três com Nelly, o tubarão: como tirar uma selfie", lê-se na legenda da fotografia partilhada pelo anjo da Victoria's Secret no Instagram.

