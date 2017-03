Pub

A manequim portuguesa e a "rapper" marcaram presença na festa organizada pela marca francesa Balmain, no rescaldo do desfile na Semana da Moda de Paris

Foram várias as celebridades que marcaram presença na festa organizada pela Balmain, que decorreu na noite de quinta-feira depois do desfile da marca francesa na Semana da Moda de Paris. O restaurante peruano Manko Paris, situado na famosa Avenue Montaigne, foi o palco da after party que reuniu um grupo seleto de convidados.

Quem não quis faltar ao evento organizado pelo diretor criativo da marca, Olivier Rousteing, foi a rapper norte-americana Nicki Minaj e a manequim portuguesa Sara Sampaio, que se divertiram ao lado de modelos como Winnie Harlow e Jourdan Dunn, e do cantor Nick Jonas, entre outros.

A rapper de 34 anos, que está na capital francesa para assistir aos desfiles da Semana da Moda, partilhou um vídeo no Instagram onde surge em clima de diversão ao lado de Sampaio e outras pessoas a dançar ao som da música Work, de Rihanna.

De resto, o "anjo" da Victoria's Secret esteve entre o grupo de manequins que desfilaram na passerelle parisiense para apresentar a nova coleção da Balmain, ao lado de alguns dos nomes mais requisitados da atualidade, como Gigi Hadid e Kendall Jenner.