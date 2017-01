Pub

Fotografia das meninas tornou-se viral nas redes sociais

Duas gémeas de noves meses estão a encantar as redes sociais desde que as suas fotografias se tornaram virais. Kalani e Jarani são gémeas de cores diferentes: Kalani é branca e tem olhos azuis e Jarani é negra e tem olhos castanhos.

"Isto é raro e tão incrível para partilhar", escreveu Whitney Meyer, a mãe das meninas, no Facebook.

A mulher de 25 anos do estado norte-americano de Illinois confessou numa entrevista à US Weekly que ficou muito surpreendida quando viu as duas filhas pela primeira vez. "Eu perguntei ao médico porque a pele da Kalani era tão claro. Não conseguia perceber porque ela é tão diferente da irmã", contou Whitney.

Tomas Dean, o namorado de Whitney e pai das meninas é negro e Whitney é branca e nenhum dos dois estava à espera de ter filhas gémeas tão diferentes uma da outra.

"Ninguém acredita que são gémeas", contou Whitney. "Quando estamos em público as pessoas começam a olhar para elas, porque eu visto-as de maneira igual, e eu consigo ver que os outros ficam confusos".

A probabilidade de um casal inter-racial europeu ter filhos gémeos de cores diferentes é de 1 em 500, segundo Jim Willson, um geneticista e investigador da Universidade de Edimburgo, na Inglaterra.

"A cor da nossa pele é determinada por um certo número de genes variantes - pelo menos 20 genes variantes", disse Willson numa reportagem da BBC. "Alguns deles nós conhecemos, e outros não. E em cada um destes genes que influenciam a cor da nossa pele, há tendencialmente duas ou mais variantes".

Os genes controlam a quantidade de melanina ou pigmentação na pele e apenas a probabilidade determina que genes os bebés vão receber dos pais. "É como num baralho de cartas. Se estiveres no casino e alguém te der uma mão de cartas, algumas vão ser pretas e outras vermelhas".

Segundo a explicação do geneticista, Whitney Meyer concebeu dois óvulos que não foram fertilizados ao mesmo tempo, tendo gémeas não idênticas.

Em 2015, duas outras gémeas, a Lucy e a Mary, se tornaram famosas por terem tons de pele muito diferentes.

Whitney diz que para além da desigualdade física, já se pode notar que a personalidade das meninas também é muito diferente.

"A Kalani, que nós chamamos Lani, é mais barulhenta. Ela gatinha para todo o lado e não para. A J [Jarani] não gosta de se mexer. Ela ó quer ficar no colo e adora comer", contou a mãe.

