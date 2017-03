Pub

Relações públicas da atriz que já foram tomadas as medidas legais e que "não serão feitos mais comentários"

Emma Watson vai tomar medidas legais depois de fotografias privadas da atriz terem sido alegadamente roubadas e partilhadas online. As imagens terão sido partilhadas na dark web, parte mais perigosa e de difícil acesso na internet.

De acordo com o seu relações públicas, as fotos roubadas são de uma prova de roupa que a atriz teve com um estilista há uns anos. "Não são fotografias dela nua. Os advogados já receberam instruções e não faremos mais comentários", acrescentou, de acordo com o The Guardian.

A atriz já havia sido ameaçada com a divulgação de fotografias íntimas e nus, depois de discursar sobre a igualdade de género enquanto embaixadora das Nações Unidas para as mulheres.

"Sabia que era um embuste, que as fotos não existiam. No momento em que falei sobre os direitos das mulheres fui ameaçada imediatamente. Menos de doze horas depois estava a receber ameaças", disse a atriz.

Também escreveu um tweet sobre a "falta de empatia" em relação à situação.

Este ataque e roubo surge pouco tempo depois de Emma Watson ter sido criticada por uma fotografia que tirou para a Vanity Fair. Muitos críticos disseram que era demasiado reveladora e ia contra os ideais feministas.