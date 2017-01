Ronaldo posa pela primeira vez ao lado de Georgina

Pub

O jogador português levou a namorada e o filho à gala anual da FIFA em Zurique, na Suíça

A presença de Cristiano Ronaldo era uma das mais aguardadas na gala anual da FIFA, esta segunda-feira em Zurique, na Suíça. E o jogador português não desiludiu ao posar pela primeira vez ao lado na namorada, Georgina Rodriguez.

Além da manequim espanhola, CR7 contou com o apoio das irmãs Katia e Elma Aveiro, da mãe, Dolores Aveiro, e do filho, Cristiano Ronaldo Júnior. Aliás, Cristianinho, de seis anos, também esteve ao lado do pai e de Rodriguez na passadeira vermelha do evento.

A imprensa avança que a relação de CR7 e Georgina já dura há cerca de cinco meses, mas só em dezembro surgiram as primeiras imagens do casal aos beijos, na Disneyland Paris.