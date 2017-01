Pub

Vídeo mostra o encontro entre o futebolista do Real Madrid e a cantora norte-americana numa discoteca em Madrid

Jennifer Lopez surpreendeu a prima Tiana Rios numa discoteca em Madrid, apresentando-lhe Cristiano Ronaldo, de quem a jovem é confessa admiradora. No curto vídeo, divulgado esta sexta-feira, vê-se a estrela do Real Madrid a conversar com J. Lo, que de seguida lhe apresenta a prima.

"Ela vê todos os jogos. Não consigo fazer com que ela faça nada quando está a ver os jogos. Ela é mesmo a maior fã do mundo", começa por dizer a cantora de 47 anos ao internacional português. A resposta de Ronaldo, bem ao estilo do capitão da seleção nacional de futebol, não se fez esperar: "tem bom gosto então."

"Quando o vi não pude acreditar. Estive a festejar os golos dele e agora está mesmo ali", comentou a prima da artista. "Foi isto que estiveste a planear o dia todo?", perguntou prontamente a Jennifer Lopez, que respondeu afirmativamente. "Ela é minha prima, tenho de lhe dar...", disse a atriz para a câmara que estava no local, antes de ser interrompida.

Cristiano Ronaldo e Jennifez Lopez são amigos, tendo o craque sido convidado para o aniversário da autora de Ain't Your Mama em julho do ano passado. Também no programa Carpool Karaoke, de James Corden, foi possível saber que a cantora tem o contacto do jogador.