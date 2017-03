Pub

Rita Pereira diz estar "orgulhosa" do percurso atingindo pela amiga e bailarina Diana Matos, que dançou este domingo ao lado de Justin Timberlake na abertura dos Óscares

A atriz da TVI desdobrou-se em elogios à bailarina portuguesa Diana Matos, que dançou ao lado de Justin Timberlake na atuação de abertura dos Óscares 2017, este domingo, em Los Angeles. "A Diana [Matos] é a prova de que existe muito talento vindo de Portugal", explicou Rita Pereira ao DN.

A jurada do "talent show" "Let's Dance" confidenciou, ainda, conhecer há vários anos a bailarina que vive atualmente na Califórnia. "Tive imenso orgulho porque é uma pessoa que eu conheço desde pequena. Já dancei com ela várias vezes", contou a atriz.

A jovem de 28 anos, que brilhou no palco do Dolby Theatre ao som da música Can't Stop The Feeling, nomeada pela Academia para Melhor Canção, nasceu em Lisboa, mas foi além-fronteiras à procura de uma carreira internacional.

Diana Matos partiu primeiro rumo à capital britânica, onde viveu e deu aulas, participando, inclusivamente, na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2012. A bailarina soma no seu currículo vários telediscos de artistas como Nicki Minaj e Gwen Stefani e já dançou em palco com The Black Eyed Peas, Iggy Azalea, Jennifer Lopez, Alicia Keys, Fergie, Nelly Furtado ou ainda Jennifer Hudson.