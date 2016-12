Pub

Futebolista tatuou um excerto da Bíblia no corpo

Ricardo Quaresma fez uma nova tatuagem e usou as redes sociais para a mostrar ao público. O futebolista português publicou uma fotografia em que se vê o novo trabalho de arte que cobre o seu corpo: duas asas e no meio delas um trecho bíblico.

"Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro", diz a frase tatuada na nuca de Ricardo Quaresma. Estas palavras foram retiradas da Bíblia, mais precisamente do Salmo 91 do Velho Testamento.

Quaresma é um conhecido adepto de tatuagens, tendo várias no corpo.

Em julho deste ano, o internacional português que joga pelo clube turco Besiktas foi batizado pela Igreja Católica juntamente com os dois filhos e em setembro esteve com o Papa Francisco no Vaticano.

