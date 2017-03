Pub

Depois de Vicente e Francisca, de cinco e três anos, o ator Ricardo Pereira e a mulher, Francisca, preparam-se para ser pais pela terceira vez

Casados há quase sete anos, Ricardo e Francisca Pereira vão ser pais pela terceira vez. A notícia foi confirmada a uma publicação semanal esta quarta-feira pelo próprio casal, que já tem dois filhos: Vicente, de cinco anos, e Francisca, de três.

O ator de 37 anos e a investigadora de arte, de 32, regressaram recentemente ao Brasil, onde Ricardo Pereira se encontra a gravar um novo projeto para a Globo, a novela "Novo Mundo". Os dois têm celebrado a chegada de um novo filho ao ritmo do Carnaval brasileiro, no Sambódromo de Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, conforme mostram as imagens que têm partilhado nas redes sociais.

Com eles estiveram também os apresentadores Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues, de férias no "país irmão". O anfitrião de "Alta Definição", de resto, já mencionou a gravidez de Francisca Pereira no Facebook, com a legenda de uma imagem publicada: "Dia de família, nós os 7 no Rio!".