Mais de mil pessoas marcaram presença na cerimónia de homenagem a Debbie Reynolds e Carrie Fisher realizada este sábado no cemitério Forest Lawn, em Los Angeles, onde mãe e filha estão sepultadas

A prometida cerimónia de homenagem a Debbie Reynolds e Carrie Fisher realizada para os fãs das atrizes aconteceu este sábado na presença de mais de mil pessoas. O cemitério Forest Lawn, em Los Angeles, EUA, onde os corpos de mãe e filha estão sepultados, foi o local escolhido para a "festa", como Todd Fisher lhe chamou, por ser de festas que a mãe e a irmã gostavam, explicou.

O cantor britânico James Blunt, que chama Carrie de "mãe americana", apresentou uma música composta especialmente para a ocasião.

A projeção de imagens ao som da banda sonora de Star Wars, de John Williams - filme em que Fisher foi a princesa Leia -, a presença em palco da personagem R2-D2 desta saga, um discurso de Dan Aykroyd, com quem esta atriz manteve uma relação, e uma atuação da cantora Ruta Lee foram outros momentos altos do evento.

Debbie Reynolds, protagonista do filme Serenata à Chuva, morreu aos 84 anos a 28 de dezembro do ano passado, um dia depois da morte da filha, a também atriz Carrie Fisher. O funeral conjunto aconteceu no início do ano e foi limitado à família e aos amigos mais próximos.

