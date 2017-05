Pub

O rei Guilherme Alexandre trabalhou como copiloto na KLM duas vezes por mês

É o que se chama um segredo bem guardado... Durante mais de duas décadas o rei da Holanda teve um trabalho em part-time, revelou o próprio. Guilherme Alexandre, que foi coroado em 2013, depois de a mãe ter abdicado ao trono, foi co-piloto da companhia aérea holandesa KLM.

O monarca revelou ao jornal De Telegraaf que manteve este trabalho paralelo e que, apesar da grande responsabilidade, foi "bastante relaxante". Guilherme Alexandre esteve ao serviço da companhia uma média de duas vezes por mês, mas afirmou que grande parte das vezes não foi reconhecido.

"Antes do 11 de setembro, a porta do cockpit estava aberta. As pessoas entravam com regularidade para espreitar e achavam engraçado e surpreendente eu estar lá sentado", comentou, segundo cita o jornal britânico The Guardian.

Quando tinha de comunicar algumas informações para os passageiros na cabine, alguns reconheciam-lhe a voz. Mas poucos. "De qualquer maneira, a maior parte das pessoas não ouve...", gracejou.

Guilherme Alexandre foi o primeiro herdeiro masculino a ser coroado na Holanda desde 1890. Tornou-se rei a 30 de abril de 2013, depois de a mãe, a rainha Beatriz, ter assinado o ato de abdicação e se ter tornado de novo princesa.