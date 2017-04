Pub

Vídeo do jovem tornou-se viral

Um jovem de 17 anos do Arizona convidou a atriz Emma Stone para o baile de finalistas da escola recriando a cena de abertura do filme La La Land - Melodia de Amor, o último filme da atriz e cuja performance lhe valeu um Óscar.

Jacob Staudenmaier cantou e dançou para chamar a atenção de Stone e conquistou milhões de utilizadores. O vídeo tornou-se viral e tem sido muito elogiado nas redes sociais.

"Eu vi La La Land e amei", contou Staudenmaier à ABC News. "Foi um dos meus filmes favoritos e sempre gostei da Emma Stone como atriz, então acho que daí surgiu a ideia de convidá-la talvez para o baile de finalistas".

Além disso, Staudenmaier acha-se parecido a Ryan Gosling, o protagonista do mesmo filme.

O jovem escreveu a sua própria versão da música Another Day of Sun para convidar Stone e contou com a ajudar de várias pessoas para gravar o vídeo.

"Sempre gostei de fazer filmes", explicou. "Quando comecei a mostrar às pessoas as letras, mais pessoas se juntaram [ao projeto] então não foi difícil encontrar pessoas que quisessem participar".

Staudenmaier confessou que se inspirou também em Matt Peterson, o jovem que convidou Miley Cirus para o baile de finalistas em 2014.

Miley não aceitou o convite do estudante mas, em troca, convidou Matt para um concerto e para dançar com ela em palco.

Emma Stone ainda não reagiu à proposta do admirador.

