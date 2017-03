"Rapariga" ou "mulher"? Atriz de "A Teoria do Big Bang" recusa um dos termos

Pub

A atriz Mayim Bialik frisa que os termos com que designamos as pessoas são importantes e recusa ser vista como inferior a qualquer homem.

Mayim Bialik não poupou nas palavras para falar de palavras. Das que alguns homens usam quando se querem referir a mulheres. Num vídeo publicado nas redes sociais, a atriz conta que foi alertada para o tema quando "estava num bar, na companhia de dois amigos, e um deles disse ao outro: 'Olha aquela rapariga ali sentada, é tão bonita'". "Olhei em volta a pensar o que estaria uma criança a fazer num bar, quando depois percebi que ele disse 'rapariga' mas queria dizer 'mulher", explica.

"Desde que ele esteja naquela fase entre os 5 os 55 anos, não sabemos o que lhe chamar. Por isso, chamamos rapariga (girl)", generalizou a intérprete da série de TV A Teoria do Big Bang. "Desculpem, amigos, mas temos de parar de chamar 'rapariga' a uma mulher. Porquê? Porque a forma como designamos as pessoas é importante. A língua interessa. As palavras têm significado e a forma como as usamos muda a maneira de vermos as coisas", justifica Mayim.

"Quando recorremos a termos para nos referirmos a uma mulher adulta que são tipicamente usados para falarmos de crianças, isso muda a forma como vemos as mulheres - mesmo que inconscientemente. Com isso não somos equiparados aos homens adultos. De facto, implica que as mulheres são inferiores ao homem".

A atriz norte-americana, de 41 anos, termina a filmagem com um pedido a todas as mulheres: "Está nas nossas mãos mudar esta narrativa. As coisas que temos que começar a fazer consistentemente como mulheres é, suave e educadamente, corrigir as pessoas quando chamam mulheres de meninas".