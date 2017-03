Pub

A rainha espanhola será recebida por Marcelo Rebelo de Sousa na Conferência Europeia do Tabaco e da Saúde, dia 23, no Porto. O presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro explica como surgiu o convite.

A Rainha Letizia vai estar em Portugal a 23 de março, num evento organizado pela Liga Portuguesa Contra o Cancro. O convite enquadra-se na sétima edição da Conferência Europeia do Tabaco e da Saúde, que decorre este ano no Porto, entre os dias 22 e 25 deste mês.

A monarca espanhola, que viaja até à Invicta sem o marido, o Rei Filipe VI, vai ser recebida, entre outras personalidades, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que também marca presença no evento. A escolha de Letizia Ortiz é mais do que adequada para Vítor Veloso, presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro, uma vez que contribui para levar a missão da organização mais longe. "A Rainha Letizia está interessada em causas nobres e de solidariedade, como a luta contra o cancro e isso é extremamente importante porque acaba por mediatizar a nossa causa", frisou ao DN Vítor Veloso.

O presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro revelou ainda que o convite surgiu em novembro, aquando da visita de Estado dos Reis de Espanha a Portugal, e que Letizia se prontificou, desde logo, a ser um dos rostos da conferência: "Disse-lhe que tinha muito prazer que se deslocasse até ao Porto [para o evento]. Perguntei-lhe se tinha disponibilidade e [na altura] afirmou muito amavelmente que, em princípio, sim". Depois então, a Liga Portuguesa Contra o Cancro e Associação Espanhola Contra o Cancro, que Letizia preside de forma honorária, têm procurado estabelecer uma relação próxima.

Vítor Veloso classificou ainda a visita da rainha espanhola como sendo "de boa vontade", que vai no sentido de "incentivar a luta em relação ao tabaco, que é muito grande e para a qual cada vez temos de estar mais empenhados. Não só as pessoas, mas os governos e a comunidade europeia."

O tabagismo "é uma das grandes preocupações da Liga Portuguesa e da European Cancer League, até pelo facto de ser responsável por 90 por cento de todos os cancros pulmonares e de 20 a 30 por centro de cancros noutras localizações", explicou ainda Veloso.

A conferência realiza-se de três em três anos, sendo que as duas mais recentes foram em Istambul e Amesterdão. Para o evento, esperam-se cerca de 500 convidados, número limite da capacidade do espaço, com o dia 23 de março a ser aquele que atrai mais atenções.