Quem manda em casa de William e Kate... é a pequena Charlotte

A duquesa de Cambridge revelou que é Charlotte, de dois anos, quem manda em casa, e que os dois filhos se estão a tornar "muito bons amigos".

Durante a sua recente visita a um memorial de guerra que pretendeu honrar quem lutou no Iraque e no Afeganistão, Kate Middleton conversou com alguns dos pais que ali estavam presentes, trocando experiências de como é a vida quando se tem filhos.

Uma das pessoas com quem a duquesa de Cambridge falou foi Samantha Burge, a mulher de um soldado a quem Kate Middleton confessou alguns detalhes de como é a vida familiar em sua casa. Nomeadamente, em relação a quem manda dentro das quatro paredes.

"Ela disse-me que a Charlotte estava a crescer muito rapidamente e que é ela quem manda lá em casa", disse Burge à revista norte-americana People. "Ambas temos filhas de dois anos de idade, que estão naquela fase em que querem mandar nos outros. Tivemos uma boa conversa sobre maternidade. Kate disse-me que [os irmãos] George e Charlotte se estão a tornar muito bons amigos", adiantou a mesma britânica.

Recorde-se que, segundo os rumores que têm sido divulgados recentemente, Kate e William deverão mudar-se para Londres este ano, a tempo do príncipe George começar o seu primeiro ano na pré-escola só para rapazes Wetherby School, a qual foi frequentada por Charles, William e Harry.