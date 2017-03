Pub

Poucos dias depois de o ator britânico Rupert Grint [que ficou mundialmente conhecido como Ron Weasley na saga Harry Potter] ter revelado que é constantemente confundido com o cantor Ed Sheeran, agora foi a vez de outro ruivo, este pertencente à realeza, ser confrontado com as semelhanças físicas com o compositor que lançou agora um novo disco, Divide.

A revista People conta que, durante a visita do Príncipe Harry à escola Francis Holland, em Londres, algumas estudantes de tenra idade perguntaram ao irmão mais novo de William se ele era, realmente, Harry, ou Ed Sheeran.

"És o verdadeiro Príncipe Harry?", perguntou Tiya Thornton, uma jovem de 12 anos, citada pela revista semanal. O britânico riu-se e respondeu: "Sim, o outro é o Ed Sheeran", disse Harry, durante o evento onde conheceu e falou com cerca de 70 alunos naquele estabelecimento.

Ainda no início deste mês, como convidado no talk show de James Corden, o ator Rupert Grint revelava que já está habituado a que as pessoas o confundam com o ruivo mais popular do atual panorama musical. "Neste momento, é 50/50. Se alguém me aborda na rua, pode ir para um dos dois lados. Pode ser pelo Ed ou por mim", frisou o jovem ator de Harry Potter.