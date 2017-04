Pub

Objetos de Prince serão expostos na casa onde vivia e que é agora um museu

Um ano após a morte de Prince, os objetos do artista ainda estão a ser catalogados já que a sua casa e estúdio, Paisley Park, no Minnesota, se tornou um museu em outubro. Mas já é possível saber que Prince tinha dois mil pares de sapatos

Angie Marchese, diretora dos arquivos de Paisley Park e responsável pela manutenção da mansão, revelou numa entrevista ao New York Times que grande parte dos sapatos do artista tinha saltos. "A maioria deles são botas até ao tornozelo e têm sete centímetros de salto", contou Angie. "Até os chinelos e ténis têm saltos cunha".

Prince raramente usava a mesma roupa duas vezes e combinava sempre os fatos com os sapatos. A equipa de Marchese encontrou 35 casacos e 35 pares de calças que Prince usou apenas na tour Purple Rain em 1984. Há ainda calças repetidas, explicou a responsável. "São calças idênticas mas são repetidas".

Outra curiosidade é que Prince não parecia ter roupa mais simples para usar por casa e usava fatos luxuosos feitos à sua medida todos os dias. "Prince era sempre o Prince", continua Marchese.

A equipa de Marchese apenas conseguiu catalogar até ao momento sete mil objetos de Prince, e estima que esta parte corresponda a "menos de 5%" do total conteúdo da casa. "Paisley é uma exposição viva", contou Marchese, que explicou que o objetivo do museu não é contar a história de Prince do nascimento à morte, mas sim mostrar o espaço que refletia a sua criatividade e visão.

O artista dava várias vezes concertos e festas em casa e o seu estúdio podia ser alugado por outros músicos. Estes espaços são agora exibidos, assim como alguns objetos pessoais.