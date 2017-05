Pub

Segundo a lei japonesa, a princesa tem de abdicar do seu estatuto para casar com um plebeu

A neta mais velha do imperador japonês Akihito vai perder o seu estatuto de membro da família real para casar com um antigo colega. A princesa Mako e Kei Komuro têm ambos 25 anos e conheceram-se há cinco na Universidade Cristã Internacional de Tóquio, segundo a televisão japonesa NHK. A casa real confirmou ontem que vão ficar noivos em breve.

Segundo a lei japonesa, a princesa tem de abdicar do seu estatuto para casar com um plebeu, tal como aconteceu com a sua tia, a única filha do imperador, em 2005.

Segundo a imprensa local, os namorados conheceram-se num restaurante, quando estudavam na mesma universidade, e aproximaram-se nos últimos meses, depois de a princesa ter voltado, após estudar no estrangeiro.

O futuro noivo é uma cara conhecida já que protagonizou uma campanha para promover o turismo na região de Kanagawa.

A Princesa Mako é a filha mais velha do segundo filho do imperador, segundo na linha de sucessão, e chegou a ser considerada uma hipótese para a sucessão. O governo japonês chegou a considerar a possibilidade de mudar a lei para que as princesas pudessem herdar o trono, mas a ideia foi abandonada como o nascimento do príncipe Hisahito, em 2006.

Com a "saída" da princesa, a família real passa a ter apenas 18 membros, seis dos quais são princesas que perderão também o seu estatuto real se casarem com plebeus, o que levanta questões sobre o futuro da instituição no Japão, numa altura em que também se discute a possibilidade de o imperador, de 83 anos, abdicar.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.