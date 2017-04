Pub

Matthew Perry revelou recentemente que agrediu Justin Trudeau quando ambos eram crianças

O primeiro-ministro canadiano quer a desforra de uma briga que perdeu com o ator Matthew Perry quando ambos eram crianças. Justin Trudeau desafiou o intérprete de Chandler na série "Friends" para um novo combate, cerca de 40 anos depois do primeiro.

A história começou quando ambos eram crianças e frequentavam a mesma escola, em Otava, no Canadá. Segundo contou recentemente Matthew Perry no programa de Jimmy Kimmel, ele e um amigo agrediram Justin Trudeau. "Não me estou a gabar disto. É terrível", disse o ator. "Eu era uma criança estúpida", acrescentou, admitindo que a agressão terá acontecido por pura inveja.

O ator brincou ainda com o facto de esse episódio ter sido um empurrão para a carreira política de Trudeau. "Acho que ele disse: 'Sabes, vou levantar-me disto e tornar-me primeiro-ministro", gozou.

Em resposta, Justin Trudeau foi ao Twitter dizer que pensou muito no assunto e que decidiu desafiar Matthew Perry para a desforra. "Quem não gostaria de esmurrar o Chandler?", perguntou referindo-se à personagem que popularizou o ator.

Em resposta, Matthew Perry disse que iria declinar o desafio, tendo em conta que Trudeau tem agora um exército ao seu serviço.

Além disso, o primeiro-ministro não é propriamente amador na prática do boxe, tendo já participado, pelo menos, em combates solidários.