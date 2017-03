Pub

Automóvel está em excelentes condições

Audi S3, importado de Itália em 2004. Foi o primeiro carro de Cristiano Ronaldo e está à venda numa conhecida plataforma online de compra e venda de carros usados, por cerca de 16 mil euros.

De acordo com um comunicado da FixeAds, o carro, que já passou pelas mãos de um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, quando este tinha 18 anos, está a ser vendido em Lisboa, por um particular.

Naquela que é uma oportunidade perfeita para os verdadeiros fãs de CR7, o carro, que é do ano 2000, está em excelentes condições, com todas as revisões feitas e tem cerca de 162 mil quilómetros.

Em azul, o S3 coupé tem 1800 de cilindrada e um motor a gasolina com 210 cavalos.

Conhecido pela sua coleção de grandes "bombas", é curioso ver onde começou a paixão de Cristiano Ronaldo por automóveis de alta cilindrada.