O 45.º presidente dos EUA e a mulher dançaram no terceiro baile da noite. Mas nem todos gostaram, nem da escolha musical, nem da perícia (ou falta dela)

Donald Trump e Melania Trump abriram o baile ao som de My Way, tema popularizado por Frank Sinatra. Foi o terceiro baile da noite e uma das raras oportunidades para ver a perícia do novo presidente dos Estados Unidos na pista de dança. E a conclusão é que não tem muita. Os mais críticos não hesitaram em fazer comparações humorísticas.

Mas primeiro veja a dança:

Agora as críticas. Muitos consideraram que os passos de dança não estiveram à altura da ocasião. Houve quem dissesse que se tratou de um momento "doloroso", que foi o pior episódio de "Dancing with the Star", que o casal deveria ter tido aulas de dança.

Um colaborador da comitiva de Trump garantiu à CNN que o ensaio não foi uma prioridade.

Que também não gostou da atuação, mas por causa da seleção musical foi a filha de Frank Sinatra, que há uns dias quando questionada sobre o assunto apenas lembrou a primeira frase da música: "And now, the end is near", que significa "e agora o fim está próximo".

Há oito anos, Barack e Michelle Obama dançaram ao dom de "At Last", interpretada por Beyoncé.