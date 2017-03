Pub

Michael Caine, de 84 anos, apontou a morte como a sua maior preocupação. O ator revelou que, caso a mulher não o tivesse incentivado a mudar hábitos alimentares, já teria morrido "há muito tempo".

Sal, açúcar e glúten não fazem parte da nova vida de Michael Caine. Em entrevista ao jornal The Sun, o ator britânico de 84 anos mostrou-se preocupado com a saúde, sublinhando que sabe que tem os seus "dias contados". "Essa é a minha maior preocupação", confessou Caine, que está a fazer de tudo para conseguir ver os netos crescer.

"Tive que cortar na bebida e estou sempre à procura dos melhores alimentos para a prevenção do cancro. Portanto, [de acordo com esse objetivo], como isto ou não, faço aquilo ou não. Posso muito bem morrer agora a falar consigo", começou por explicar o ator, dirigindo-se ao jornalista do The Sun.

Michael Caine, cujo mais recente filme, "Ladrões com Muito Estilo", chega às salas de cinema portuguesas no próximo mês, contou que perdeu mais de 13 quilos porque quer "ver os netos crescer": "Tenho [netos] gémeos com seis anos e um rapaz de sete. Gostava de o ver chegar aos 17."

O ator, que já participou em mais de 160 filmes, apontou para a mulher, Shakira, como a sua tábua de salvação. "Estaria morto há muito tempo sem ela. Costumava beber uma garrafa de vodka por dia e fumar vários maços de tabaco". Ainda assim, apesar do êxito com o abandono do açúcar, sal e glúten, Shakira Caine não teve sucesso em retirar o bacon da dieta, brincou o ator.

Ao abordar a velhice, a questão inevitável acabou por ser feita. Sobre quando ensa em abandonar o cinema, Michael Caine deu uma resposta muito própria: "Quando as propostas para entrar em filmes deixarem de aparecer, eu digo que me retirei. Tem que ser a indústria do cinema a desistir de mim e não o contrário."