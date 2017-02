Pub

Imprensa espanhola diz que mulher se terá queixado de agressão ao pessoal da receção mas recusou depois fazer queixa do antigo futebolista argentino

A polícia espanhola foi esta quarta-feira de manhã chamada ao Hotel Eurostar Suites Mirasierra, em Madrid, na sequência de um desentendimento entre Diego Armando Maradona e a namorada, Rocío Oliva.

Segundo o site do diário ABC, a companheira do antigo astro argentino chegou a ligar para a receção do hotel, por volta das 08.30, queixando-se de que estaria a ser agredida, o que levou à imediata chamada da polícia.

Mas quando os agentes chegaram ao local Rocío terá recusado apresentar queixa, dizendo ter-se tratado apenas de uma "forte discussão" entre ambos.

Maradona está em Madrid para assistir ao jogo entre real e Nápoles para a Liga dos Campeões.