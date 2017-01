Pub

Num novo comunicado conjunto, Brad Pitt e Jolie frisam que querem proteger a privacidade dos filhos e família, e vão tornar todos os documentos judiciais sobre o seu divórcio confidenciais

Num novo comunicado conjunto, Angelina Jolie e Brad Pitt revelam que vão tratar do seu processo de divórcio de forma privada e que estão empenhados em voltar a unir a sua família nesta altura complicada.

"As duas partes e os seus advogados assinaram um acordo para preservar o direito à privacidade dos seus filhos e família, tornando confidenciais todos os documentos judiciais, e envolvendo um juiz particular para tomar quaisquer decisões legais que sejam necessárias e facilitar a rápida resolução de questões remanescentes", lê-se no comunicado enviado pela dupla de atores esta segunda-feira à Associated Press.

Esta é a primeira declaração conjunta de Angelina Jolie e Brad Pitt sobre o seu divórcio, desde que os papéis para terminar o seu casamento foram entregues, no final de setembro.

A dupla de atores tem estado a negociar a custódia dos seus seis filhos - Maddox, de 15 anos, Pax, de 13, Zahara, de 11, Shiloh, de 10, e os gémeos Knox e Vivienne, de oito. Para já, a guarda temporária está entregue à atriz norte-americana.

Jolie e Pitt foram casados durante dois anos, mas mantinham uma relação há mais de uma década, depois de se terem conhecido nas gravações do filme Mr. & Mrs. Smith, que se estreou em 2005.