O presidente do FC Porto acompanhou ontem e hoje a 43.ª Volta ao Algarve em bicicleta

Jorge Nuno Pinto da Costa teve a companhia da nova namorada, Sílvia Costa, este fim de semana em Tavira, onde acompanhou ontem e hoje a 43.ª Volta ao Algarve em bicicleta.

O presidente do FC Porto, que se separou de Fernanda Mira no final do ano passado, atestou hoje a qualidade da equipa de ciclismo W52-FC Porto, considerando que a mesma está à altura da tradição 'azul e branca' na modalidade.

"Acompanho qualquer modalidade do FC Porto, neste caso é o ciclismo. O FC Porto tem muita tradição no ciclismo e o presente está à altura desse passado", afirmou o líder portista, em Loulé, à partida para a quinta e última etapa da Volta ao Algarve, que termina no alto do Malhão.

Ontem, dia em que estas imagens foram captadas, Pinto da Costa tinha recusado falar aos jornalistas.

O FC Porto regressou ao pelotão velocipédico em 2016, do qual fez parte entre 1945 e 1984, através de uma parceria com a W52, tendo, no ano de estreia conquistado a Volta a Portugal, por Rui Vinhas, naquele que foi o 14.º triunfo individual dos 'dragões'.

Questionado sobre as ambições 'azuis e brancas' para a prova 'rainha' do calendário nacional, Pinto da Costa foi perentório: "Ainda falta muito [para a Volta a Portugal], estamos em treinos".

