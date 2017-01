Pharrell Williams é pai de trigémeos

Pub

A mulher do cantor, Helen Lasichanh, deu à luz três bebés. Uma surpresa para os fãs do intérprete de "Happy"

Pharrell Williams e a mulher, Helen Lasichanh, são pais de trigémeos. A notícia apanhou os fãs do cantor de surpresa, já que nunca foi revelado que estaria à espera de mais do que um bebé. O parto terá acontecido no início de janeiro, mas só agora foi confirmado à revista Vanity Fair.

Um porta-voz de Williams não revelou o sexo dos trigémeos, adiantando apenas que estes são "saudáveis" e que pais e filhos estão "felizes". O intérprete do tema Happy, de 43 anos, e Lasichanh, de 36, também são pais de Rocket, de oito anos.

Pharrell Williams tenta assim manter afastada das luzes da ribalta a sua família. A gravidez da mulher nunca foi anunciada, tendo sido tornada pública quando a modelo surgiu com uma barriga bem proeminente, em setembro do ano passado, numa festa da Chanel em Los Angeles.

Numa das raras vezes que falou em entrevista da família, disse que queria ensinar aos filhos o que é "humildade e fidelidade".