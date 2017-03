Pub

O norte-americano Peter Dinklage, que interpreta uma das personagens preferidas dos fãs em "A Guerra dos Tronos", e a produtora Erica Schmidt esperam um segundo filho

O norte-americano Peter Dinklage prepara-se para ser pai pela segunda vez. A revista People confirmou que a mulher do ator que dá vida a Tyrion Lannister na série A Guerra dos Tronos, a produtora Erica Schmidt, está grávida pela segunda vez.

Apesar de só se terem casado em 2012, Dinklage e Schmidt estão juntos há mais de uma década, mantendo uma relação desde 2005. O casal tem já uma filha, Zelig, atualmente com cinco anos.

O ator de 43 anos, que regressou este mês à Broadway com a peça All The Fine Boys, já terminou as gravações da sétima temporada de A Guerra dos Tronos, que integra desde o início da história, e onde interpreta uma das personagens preferidas dos fãs.

Dinklage é também o ator da série da HBO que mais prémios venceu pelo desempenho em A Guerra dos Tronos, somando dois Emmy e um Globo de Ouro.

