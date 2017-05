Pub

Treinador português do Shakhtar esteve com o intérprete que representa Portugal no Festival da Eurovisão

Paulo Fonseca, treinador português do Shakhtar Donetsk, encontrou-se esta quinta-feira com Salvador Sobral, concorrente português à final do Festival da Eurovisão, que se realiza este sábado em Kiev.

Devido ao conflito militar na Ucrânia, o Shakhtar está sedeado em Kiev, pelo que o técnico, que se sagrou campeão na semana passada, aproveitou a oportunidade para ir desejar sorte ao compatriota, que está entre os favoritos a vitória no certame do próximo sábado, algo que Portugal nunca conquistou.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.