O ator Patrick Stewart revelou que consome diariamente, e há dois anos, produtos que contêm canábis para aliviar a dor que sente nas mãos, fruto da osteoartrite que lhe foi diagnosticada.

Patrick Stewart revelou que consome canábis para fins terapêuticos todos os dias, num comunicado que o ator de 76 anos redigiu para apoiar um estudo da Universidade de Oxford que analisa os benefícios medicinais desta substância.

"Há dois anos, em Los Angeles, fui examinado por um médico, que me autorizou a comprar, de forma legal, num estabelecimento certificado, produtos com canábis, que poderão ajudar-me com a osteoartrite que afeta ambas as minhas mãos, segundo me foi aconselhado", frisou o veterano ator, com participações em franchises de sucesso como Star Trek e X-Men.

O britânico acrescentou que esta é uma condição genética, uma vez que a sua mãe também sofreu de dores nas articulações nas mãos. Para além de produtos comestíveis, como brownies e bolachas, Stewart aplica ainda uma pomada e um spray nas mãos, que incluem canábis na sua composição, que aplica "durante a noite", conta. "Ajuda-me a dormir, uma vez que reduz a dor", acrescenta.

Patrick Stewart afirma que o tratamento não lhe dá efeitos secundários negativos e diz que o estudo da Universidade de Oxford é "um passo importante para o Reino Unido", que pode ajudar "pessoas como eu e milhões de outras" mas também travar "o preconceito, o medo e a ignorância" em torno da substância.