O homem foi retirado por incomodar filha de Donald Trump e acusa a companhia aérea de não respeitar a sua liberdade de expressão

Um homem foi expulso de um avião da companhia aérea JetBlue no aeroporto internacional JFK, em Nova Iorque, EUA, por ter agredido verbalmente Ivanka Trump. A filha do presidente eleito dos Estados Unidos estava com o marido na classe económica de um voo para o Hawai, onde vai passar o Natal com a família, quando o incidente aconteceu.

Segundo o TMZ, o homem foi escoltado para fora do avião antes de este levantar voo por incomodar Ivanka Trump e causar uma confusão.

"O teu pai está a estragar o nosso país. Porque é que ela está no nosso voo? Ela devia estar num jato privado", disse o passageiro, exaltado, segundo o TMZ.

Enquanto era acompanhado pelos funcionários da companhia para fora da aeronave, o homem ainda gritou "Vocês estão a expulsar-me por expressar a minha opinião?!".

Ivanka Trump ignorou o homem durante todo o tempo e dedicou a sua atenção aos filhos.

O homem foi identificado como Dan Goldstein, um advogado de Brooklyn. Ele foi retirado do avião com o marido e a criança que viajava com eles.

A JetBlue confirmou o incidente num comunicado, segundo a Reuters, e realçou que "a decisão de retira um cliente de um voo não é tomada de ânimo leve", apenas quando a tripulação percebe que o "cliente está a criar um conflito dentro do avião" que poderá intensificar-se durante o voo.

"Neste caso, a nossa equipa reacomodou o cliente no próximo voo disponível", continua o comunicado.

Uma conta no Twitter, supostamente do marido do homem que foi expulso, conta parcialmente o que aconteceu.

"Ivanka e Jared no nosso voo. O meu marido expressou descontentamento num tom calmo, os funcionários da JetBlue ouviram e expulsaram-nos do avião", diz uma das publicações de Matthew Lasner, que entretanto apagou a sua conta.

"Ivanka e Jared no JFK T5, num voo comercial. O meu marido está a persegui-los para perturbá-los. #banalidade do mal", dizia outra publicação.

Matthew Lasner publicou ainda uma fotografia que mostrava Ivanka Trump no avião, com a legenda "Ivanka mesmo antes de a JetBlue nos expulsar do avião porque uma hospedeira de bordo ouviu o meu marido a expressar descontentamento por voar com os Trumps."