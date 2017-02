Pub

O ex-presidente dos EUA, Barack Obama, regressou a Nova Iorque depois de umas férias radicais. O sorriso rasgado e aspeto jovial não passaram despercebidos.

As férias passadas nas Ilhas Virgens Britânicas, a convite do empresário (e amigo) Richard Branson, deram a Barack Obama a oportunidade de fazer pouco de tudo: andou de chinelos, foi à praia e até aprendeu "kitesurf". Agora, acabado de regressar a Nova Iorque, o ex-presidente dos EUA deu nas vistas pelo aspeto rejuvenescido, jovial, e sorriso rasgado.

Com a camisa ligeiramente aberta, óculos de sol e um copo de café na mão, Obama sorriu para as câmaras e para as centenas de pessoas que esperaram na rua para o ver, exibindo "um brilho natural" - nas palavras da imprensa norte-americana.

Barack e Michelle desfrutaram juntos dessas férias, pouco depois da saída da Casa Branca. Passaram ainda por Palm Springs, na Califórnia, antes de rumarem às Ilhas Virgens Britânicas na companhia do dono da Virgin.

Obama e Branson, aliás, deram que falar pela competição amigável de "kitesurf" em que se envolveram - e na qual o ex-presidente saiu vitorioso.