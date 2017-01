Pub

Tem apenas três anos e um futuro brilhante já traçado. De acordo com a imprensa britânica, o príncipe George já terá sido inscrito na aclamada escola primária Wetherby School, em Londres, onde seguirá as pisadas do seu pai, o príncipe William, e do tio, Harry.

Por lá, já passaram também os filhos de David e Victoria Beckham, mas também outros britânicos como o ator Hugh Grant, o compositor Andrew Lloyd Weber ou o criador da série Downton Abbey, Julian Fellowes.

Essa mesma instituição, fundada em 1951 em Notting Hill, a apenas um quilómetro do Palácio de Kensington, é conhecida pela sua exclusividade - tem apenas 88 vagas - e pelo facto de os seus alunos (entre os quatro e os oito anos) serem inscritos pouco depois de nascerem. O custo? 7900 euros por ano.

A confirmar-se, este é mais um indício de que os duques de Cambridge, William e Kate Middleton, deverão trocar a sua casa em Norfolk pela residência oficial em Londres. Assim, espera-se que participem em mais atos oficiais ao lado da rainha Isabel II, de 90 anos.