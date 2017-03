Pub

Barack e Michelle Obama encontraram-se com Bono, o vocalista dos U2, para almoçar num restaurante em Nova Iorque, EUA. À saída não escaparam a uma ovação em pé

Entraram discretamente para um restaurante em Manhattan, Nova Iorque, EUA. Aquilo que começou por ser um almoço tranquilo entre Barack Obama, Michelle e Bono, líder da banda U2, acabou por se tornar num festival de sorrisos e aplausos.

É que à saída, revelou uma fonte da revista People, "o restaurante inteiro levantou-se e bateu palmas para eles. E o Barack Obama acenou para toda a gente".

De acordo com uma outra fonte da US Weekly, o trio sentou-se no andar de baixo do restaurante nova-iorquino. À mesa, terá chegado uma sanduíche de frango frito, uma pizza com salsicha e couve, e um prato de esparguete cacio e pepe (especialidade italiana).

Sabe-se ainda que "os Serviços Secretos estavam por toda a parte". "Por isso, todos sabiam que eles estavam lá. Sentia-se muito entusiasmo no ar", assegurou a mesma fonte.

A imprensa norte-americana tem especulado sobre o motivo deste encontro entre os Obama e Bono. Poderá ter sido, apenas, um encontro casual de amigos, dado que o 44º presidente dos EUA e o músico irlandês já se reuniram várias vezes para discutir assuntos políticos. Os U2, por sua vez, também já subiram ao palco para demonstrar apoio ao democrata.