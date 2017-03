Pub

Emma Watson interrompeu uma entrevista para limpar o rosto de uma jornalista espanhola, que estava manchado com tinta de caneta. "Tu farias isto por mim", disse a atriz de "A Bela e o Monstro"

A cena passou-se durante uma entrevista a Emma Watson e ao seu parceiro no filme A Bela e o Monstro, Dan Stevens, para a plataforma espanhola Movistar+. A dada altura, a atriz interrompe, educadamente, a conversa, para se dirigir à jornalista, como mostra um vídeo que se está a tornar viral nas redes sociais.

"Desculpa, posso só interromper por um minuto? Tu farias isto por mim e eu faço por ti. Tens tinta de caneta no queixo", notou Watson. Depois, levantou-se, aproximou-se da repórter espanhola e, gentilmente, com a ponta do dedo, tentou retirar a mancha da pele. Incrédula, a jornalista acabou por deixar escapar: "Isto é entusiasmante".

Quando finalmente se livrou da tinta, Emma pediu à responsável de maquilhagem para entrar em cena e dar um último retoque à pele da jovem, que se confessou "envergonhada". E depois de cair em si, acabou por admitir: "Esta é a melhor parte de toda a viagem!".

O "remake" de A Bela e o Monstro chega às salas de cinema portuguesas a 16 de março.