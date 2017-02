Pub

Imagem da atriz a aplaudir está a ser ridicularizada na internet

A cerimónia dos Óscares ficou marcada pela troca de envelopes que deu por engano o prémio de Melhor Filme a La La Land, mas há outro momento que também está a ser muito comentado nas redes sociais.

Nicole Kidman, que estava nomeada para Melhor Atriz Secundária, foi filmada a aplaudir Shirley MacLaine e o modo invulgar como bateu palmas chamou a atenção de muitos utilizadores.

Na redes sociais multiplicaram-se os comentários de pessoas que dizem que Nicole Kidman não sabe bater palmas e perguntam como isso é possível.

"A Nicole Kidman nunca viu ninguém a bater palmas antes?", perguntou um utilizador. "Quem ensinou Nicole Kidman a bater palmas" e "por favor alguém que ensine a Nicole Kidman a aplaudir", disseram outros.

Há quem diga que Nicole Kidman parece uma foca, e há também quem defenda a atriz. "Deixem a Nicole Kidman em paz. Vocês iam aplaudir assim também se tivessem um anel do tamanho do Empire State Building no dedo", escreveu um utilizador.

Não é a primeira vez que Nicole Kidman é alvo de piadas pela forma como bate palmas. Em 2015 a atriz foi filmada a fazer o mesmo.