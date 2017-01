O conselho de Cristiano Ronaldo para o filho

Pub

CR7 conta que o filho Cristianinho, de seis anos, vai saber lidar com as críticas e o mediatismo do pai, no futuro, e que lhe pede sempre uma coisa: "Sê tu próprio e sê educado".

Numa nova entrevista a um canal de televisão egípcio, Cristiano Ronaldo falou sobre alguns pormenores da sua relação com o filho, Cristiano Ronaldo Júnior, de seis anos. "Digo ao Cristiano muitas, muitas vezes: 'Sê tu próprio e sê educado'. Porque, para mim, a educação é a coisa mais importante. Se transmitires uma boa educação e bons valores ao teu filho, ele vai crescer de uma forma correta", frisou o craque internacional.

CR7 adiantou ainda que tem a certeza que Cristianinho saberá lidar com o mediatismo do pai e as consequências que daí advêm no futuro. "Foi difícil quando eu era uma criança. Sou o que hoje sou porque consegui ser forte para lidar com as adversidades. Claro que o Cristiano vai ter algumas adversidades. As pessoas são invejosas, mas vejo-o como um rapaz muito feliz", começa por contar.

"Talvez por vezes as pessoas lhe digam: 'O teu pai não é um bom jogador' ou 'Este jogador é melhor do que o teu pai'. Mas ele saberá como lidar com isso. Ele é um rapaz inteligente, tal como o pai", adianta Cristiano Ronaldo, que esteve recentemente na Madeira para desfrutar de um Natal em família e para celebrar o aniversário da mãe, Dolores Aveiro. CR7 rematou ainda que gostava que Cristianinho seguisse profissionalmente os seus passos no futebol, mas deixa bem claro que o filho "será aquilo que ele quiser".

