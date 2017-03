Pub

A atriz tinha "um anel enorme" que não era seu e "era absolutamente lindo"

A atriz Nicole Kidman explicou, num programa de rádio, porque teve tantas dificuldades para bater palmas nos Óscares. As imagens da atriz a aplaudir os vencedores tornaram-se virais, pela clara dificuldade que demonstrou e que levou alguns (muitos) internautas a compararem-na a uma foca. Tudo se deveu a um anel enorme, muito valioso e emprestado.

"Disse a toda a gente que estavas a bater palmas assim porque tinhas os anéis e não querias danificá-los", disse o apresentador Kyle Sandilands, num programa da estação de uma estação de rádio australiana. Kidman respondeu que "é bem verdade" e ficou feliz pelo "esclarecimento", antes de explicar o seu dilema. "Foi muito esquisito porque eu estava 'oh, quero bater palmas'. Não quero não estar a aplaudir, que é pior, certo - 'porque não está Nicole a aplaudir?"

"Assim estou a aplaudir mas era muito difícil porque tenho um anel enorme que não era meu e era absolutamente lindo e que estava cheia de medo de danificá-lo", contou a atriz, antes de condenar as críticas: "Não há nada mais importante para se focarem do que as 'palmas de foca'?"

Uma imagem em que os anéis são bem visíveis

É muito comum as atrizes usarem joias emprestadas pelas marcas na passadeira vermelha - Kidman usou várias da joalharia Harry Winston, para completar o vestido Armani Privé.

Nicole Kidman estava nomeada para Melhor Atriz Secundária pelo seu desempenho no filme Lion, mas quem acabou por levar o prémio foi Viola Davis. A atriz australiana já tem uma estatueta em casa, que ganhou pelo filme As Horas.