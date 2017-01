Pub

Em entrevista à BBC, a atriz saiu em defesa do presidente eleito dos Estados Unidos

Nicole Kidman tem uma mensagem para todos aqueles que ainda não aceitam que Donald Trump irá suceder a Barack Obama no papel de presidente dos Estados Unidos, no próximo dia 20 de janeiro.

Em entrevista ao canal público britânico BBC, a atriz defendeu a necessidade de apoiar o presidente eleito. "Só tenho a dizer que ele [Donald Trump] é o eleito e nós, enquanto país, temos de prestar apoio seja a quem for o presidente porque é naquilo que um país se baseia", explicou.

Discreta no que toca a partilhar a sua visão política, a mulher do cantor country Keith Urban não deixa de estar atenta ao que se passa no universo político. "Estou sempre reticente quanto a comentar assuntos políticos. Nunca o fiz nos EUA ou na Austrália, mas estou alerta para estas questões", admitiu a atriz, que tem dupla nacionalidade - americana e australiana.

Kidman contou ainda que prefere "falar agora porque as eleições já acabaram". "Seja como for, Donald Trump foi eleito, portanto vamos a isso", encorajou.