Tem 24 anos, chama-se Jack Schlossberg e é o único neto do antigo presidente norte-americano John F. Kennedy, o que significa que é, juntamente com as duas irmãs mais velhas, o herdeiro de uma família de grande tradição política nos EUA. E não descarta seguir os passos do avô e tentar uma carreira na política norte-americana.

Schlossberg, que se formou em Yale e se prepara para começar o curso na Universidade de Harvard, reconheceu que se orgulha do "legado de serviço público" dos Kennedy, mas diz que está a tentar fazer o seu caminho. "Fiquem ligados, não sei o que vou fazer", afirmou na sua primeira entrevista em direto na televisão norte-americana, no programa Today, ao lado da mãe Caroline Kennedy.

A filha de JFK, de 59 anos, que foi embaixadora dos EUA em Tóquio, também foi questionada sobre as suas ambições políticas e acabou por fugir à pergunta.

Schlossberg e a mãe Kennedy estiveram no programa para promover o prémio John F. Kennedy Profile in Courage, que este ano será atribuído a Barack Obama.

