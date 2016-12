Neta da rainha Isabel II sofre aborto espontâneo

Pub

Zara Phillips, neta da rainha Isabel II, sofreu um aborto do segundo filho que esperava com Mike Tindall. O casal anunciou a gravidez há apenas algumas semanas.

A poucos dias do Natal, a família real britânica foi abalada por uma trágica notícia. Zara Phillips, neta da rainha Isabel II e filha da Princesa Ana e de Mark Phillips, perdeu o bebé que esperava com o marido, Mike Tindall.

"Infelizmente, Zara e Mike Tindall perderam o seu bebé. Nesta altura difícil, pedimos a todos que respeitem a sua privacidade", disse um porta-voz da britânica, num comunicado emitido este sábado. O Palácio de Buckingham ainda não prestou, por enquanto, qualquer declaração sobre o assunto.

Casados desde 2011, a campeã olímpica de equitação e o ex-jogador de râguebi anunciaram a boa nova no final de novembro, confessando estar "muito, muito felizes". Este segundo filho, que seria o sexto bisneto de Isabel II e do príncipe Philip, viria juntar-se à primeira filha do casal, Mia, que faz três anos em janeiro.

Ainda na terça-feira, Zara e Mike compareceram no almoço de Natal oferecido pela monarca de 90 anos no Palácio de Buckingham. A imprensa britânica questiona, agora, se a perda os levará a não participar nas celebrações natalícias da família real britânica.