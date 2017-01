Pub

A atriz de "Jackie" imita a pose de Demi Moore, também fotografada por Annie Leibovitz para a revista.

A atriz Natalie Portman, de 35 anos, está nomeada para o Óscar de Melhor atriz pela sua participação em Jackie e é uma das atrizes que aparece na capa do próximo número da Vanity Fair, hoje divulgada. Esta é a segunda vez que a revista põe na capa do número dedicado a Hollywood algumas das mulheres mais poderosas e talentosas do ano cinematográfico, entre as quais estão três atrizes nomeadas aos Óscares deste ano: Natalie Portman, Emma Stone e Ruth Negga. Também lá estão Lupita Nyong'o, Amy Adams, Elle Fanning, Dakota Fanning, Dakota Johnson, Greta Gerwig, Aja Naomi King e Janelle Monae. Todas fotografadas por Annie Leibovitz.

Nas páginas interiores, cada atriz tem o seu portfólio. E Natalie Portman, que no seu mais recente filme interpreta o papel da primeira dama Jackie Kenney, aparece aqui apenas coberta com um lençol de seda branca, mostrando a barriga da sua gravidez, numa homenagem à famosa fotografia de Demi Moore que foi capa da Vanity Fair em Agosto de 1991. Ambas as fotografias têm a assinatura de Annie Leibovitz.

"Apesar de a referência ser clara, o momento é apenas de Portman", escreve a Vanity Fair na apresentação do portfólio. Natalie Portman está grávida do seu segundo filho, fruto do relacionamento com o fotógrafo Benjamin Millepied. O casal tem já um filho, Aleph, de cinco anos.