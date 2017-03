Natalie Portman grávida para "My Willing Heart" de James Blake

Pub

Natalie Portman é a grande protagonista do vídeoclipe da música de James Blake My Willing Heart, lançado esta segunda-feira e parte integrante do seu mais recente álbum, The Colour In Anything.

A atriz israelita gravou antes de dar à luz a sua segunda filha, Amalia Millepied, nascida a 22 de fevereiro. Esta foi a segunda gravidez de Portman, fruto da sua relação com o coreógrafo Bejamin Millepied. O casal já é pai de Aleph, de cinco anos.

Natalie Portman esteve nomeada para os Óscares deste ano na categoria de Melhor Atriz Principal pelo seu desempenho no filme Jackie, de Pablo Larraín. Não compareceu à cerimónia, a 26 de fevereiro, por ter dado à luz quatro dias antes.

