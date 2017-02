"Não faças asneira!". Nomeados aos Óscares avisam Jimmy Kimmel

Pub

Alguns dos nomeados aos Óscares, como Ryan Gosling, Denzel Washington ou Octavia Spencer, enviaram conselhos ao anfitrião da cerimónia, Jimmy Kimmel. "Não faças asneira!", brincaram

A poucas horas do arranque da 89.ª cerimónia dos Óscares, o The Hollywood Reporter desafiou alguns dos nomeados a oferecer os seus conselhos ao estreante anfitrião Jimmy Kimmel. Caras bem conhecidas como Ryan Gosling, Denzel Washington, Octavia Spencer ou Matt Damon não hesitaram em deixar alguns avisos - em tom de brincadeira, claro.

Ryan Gosling - Nomeado a Melhor Ator (La La Land - Melodia de Amor)

"Ele é meu amigo e sou fã dele. Acho que vai fazer um trabalho maravilhoso. Acho que o meu conselho é 'Não faças asneira!"

Denzel Washington - Nomeado a Melhor Ator (Vedações)

"Desejo que ele se divirta. Se estiver relaxado, também nós relaxaremos e estaremos divertidos."

Octavia Spencer - Nomeada a Melhor Atriz Secundária (Elementos Secretos)

"Oh meu Deus, o Jimmy Kimmel é uma das pessoas mais engraçadas no planeta. Ele só precisa de fazer o que faz melhor, relaxar e aproveitar a noite."

Matt Damon - Produtor de nomeado a Melhor Filme (Manchester by the Sea)

"Bem, aquilo que ele disse até agora é que não quer saber, minimamente, de quem ganha, desde que eu perca. Tentei ir ao programa dele depois dos Óscares do ano passado. Quer dizer, eu estava nomeado, e ele mesmo assim não me deixou ir. Alguém já me perguntou 'Queres que as coisas corram mal para ele?', e a verdade é que nem sequer isso eu desejo. Só quero que ele corresponda às minhas expectativas extremamente baixas."

Lucas Hedges - Nomeado a Melhor Ator Secundário (Manchester by the Sea)

"Ele tem a melhor oportunidade do que qualquer comediante teve este ano. O monólogo de abertura do Dave Chapelle no 'Saturday Night Live' foi uma mistura brilhante de humor trágico. Seria fantástico ver o Jimmy ir nessa direção e fazer algumas piadas incisivas."

Michael Shannon - Nomeado a Melhor Ator Secundário (Animais Noturnos)

"Não, não tenho qualquer conselho para oferecer. Não conheço mesmo o Jimmy Kimmel. Nunca estive no programa dele. Mas não acho que ele precise de grandes conselhos. Ele parece safar-se bem por si mesmo."

Todd Black - Produtor de nomeado a Melhor Filme (Vedações)

"Ele é brilhante. Adoro-o. Ele vai dar o seu toque super subtil. Quanto muito, desejo que ele seja destemido. Que não se autocensure."

Shawn Levy - Produtor de nomeado a Melhor Filme (O Primeiro Encontro)

"Parece ser um trabalho difícil. Não me atrevo a dar-lhe qualquer conselho. Sou um fã."

Donna Gigliotti - Produtora de nomeado a Melhor Filme (Elementos Secretos)

"Tenho ido aos Óscares, ou assistido à cerimónia, desde 1984. O que posso dizer ao Jimmy Kimmel é o seguinte: 'Mantém o ritmo, mantém o ritmo'."

Bill Mechanic - Produtor de nomeado a Melhor Filme (O Herói de Hacksaw Ridge)

"Tens de estar preparado, porque é um trabalho de pinças: não há nada que faças que alguém não vá recriminar. Apenas tens de ignorar. Faz aquilo em que acreditas, sê feliz com isso e não te preocupes com o que ninguém diz."

